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Общество10 февраля 2022 14:20

В Тульской области более 12 тысяч девятиклассников сдали итоговое собеседование по русскому языку

От результата этой работы зависел допуск к государственной итоговой аттестации
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области более 12 тысяч девятиклассников сдали итоговое собеседование по русскому языку

В Тульской области более 12 тысяч девятиклассников сдали итоговое собеседование по русскому языку

Фото: Алексей ФОКИН

Своеобразный экзамен проходил в 441 школе региона. Участники должны были выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ, монолог на выбранную тему и диалог с учителем-собеседником.

Результаты теперь будут известны не позднее понедельника, 14 февраля. А для тех, кто не смог принять участие в собеседовании на этот раз, определены дополнительные сроки - 9 марта и 16 мая 2022 года.