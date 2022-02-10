В Тульской области более 12 тысяч девятиклассников сдали итоговое собеседование по русскому языку Фото: Алексей ФОКИН

Своеобразный экзамен проходил в 441 школе региона. Участники должны были выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ, монолог на выбранную тему и диалог с учителем-собеседником.

Результаты теперь будут известны не позднее понедельника, 14 февраля. А для тех, кто не смог принять участие в собеседовании на этот раз, определены дополнительные сроки - 9 марта и 16 мая 2022 года.