Ранее судимый житель Тульской области обвиняется в трех ограблениях и убийстве Фото: Алексей ФОКИН

Так, 1 февраля 32-х летний мужчина совершил грабеж в продуктовом магазине на улице Санаторная в Туле. Следом, 3 февраля, было совершено два разбойных нападения в Узловой - на продавщицу в магазине на улице Железнодорожной, и на пожилую женщину, проходившей по улице Завенягина. Во всех случаях злоумышленник похитил деньги. Следствие полагает, что именно он причастен и к этим преступлениям.

5 февраля в Белеве в квартире жилого дома на улице Ленина было обнаружено тело 61-летнего местного жителя с колото-резаными ранениями шеи. И в совершении этого убийства подозревают того же самого ранее судимого местного жителя.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также отрабатывается версия о причастности подозреваемого к совершению других преступлений.