Росгвардия засудила тульского блогера за оскорбление сотрудников при исполнении Фото: соцсети

Известного youtube-блогера Артема Волкова суд обязал заплатить сотрудникам Росгвардии деньги за нанесенный моральный ущерб. Молодой человек под псевдонимом Artem Wolf проверяет магазины на просрочку и иные нарушения. А в один из рейдов в магазине «Дикси» в поселке Ленинский с вызванными сотрудниками Росгвардии у блогера произошел конфликт.

Пролетарским районным судом некоторое время назад Волкова обязали выплатить росгвардейцам 10 000 рублей компенсации, плюс 6150 рублей пошлин, а также удалить часть моментов из видео. Тот решение обжаловал, заявив, что оно незаконное и необоснованное, и просил его отменить. Тульский областной суд в январе оставил решение первой инстанции без изменений.