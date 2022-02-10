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Общество10 февраля 2022 13:25

Росгвардия засудила тульского блогера за оскорбление сотрудников при исполнении

Теперь он будет обязан заплатить штраф
Игорь КОПЫТОВ
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Росгвардия засудила тульского блогера за оскорбление сотрудников при исполнении

Росгвардия засудила тульского блогера за оскорбление сотрудников при исполнении

Фото: соцсети

Известного youtube-блогера Артема Волкова суд обязал заплатить сотрудникам Росгвардии деньги за нанесенный моральный ущерб. Молодой человек под псевдонимом Artem Wolf проверяет магазины на просрочку и иные нарушения. А в один из рейдов в магазине «Дикси» в поселке Ленинский с вызванными сотрудниками Росгвардии у блогера произошел конфликт.

Пролетарским районным судом некоторое время назад Волкова обязали выплатить росгвардейцам 10 000 рублей компенсации, плюс 6150 рублей пошлин, а также удалить часть моментов из видео. Тот решение обжаловал, заявив, что оно незаконное и необоснованное, и просил его отменить. Тульский областной суд в январе оставил решение первой инстанции без изменений.