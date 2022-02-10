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Общество10 февраля 2022 12:58

Более 200 пешеходов попались в Туле за нарушения правил во время профилактической операции

Сотрудниками Госавтоинспекции областного центра проводилось мероприятие «Пешеход!»
Игорь КОПЫТОВ
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Более 200 пешеходов попались в Туле за нарушения правил во время профилактической операции

Более 200 пешеходов попались в Туле за нарушения правил во время профилактической операции

Фото: Алексей ФОКИН

В период с 27 января по 9 февраля в ходе мероприятия инспекторами ГИБДД выявлено 350 нарушений правил дорожного движения.

Так, 238 пешеходов привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ - переход в неположенном месте. Попались и 112 водителей, преимущественно не уступавших дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения.

Среди всего прочего, были зафиксированы и пресечены факты нахождения пешеходов в состоянии опьянения на проезжей части дороги.