Десять суток ареста за вождение нетрезвом виде: в Туле поймали автоледи без прав Фото: Алексей ФОКИН

7 февраля в 4:55 утра на улице Кирова города Тулы, сотрудниками ДПС был остановлен арендованный автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находилась 24-летняя женщина, не имеющая права управления транспортными средствами, да еще к тому же в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. При рассмотрении административного дела судом ей было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.