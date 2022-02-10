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Общество10 февраля 2022 12:23

Десять суток ареста за вождение нетрезвом виде: в Туле поймали автоледи без прав

Автомобиль был прокатным
Игорь КОПЫТОВ
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Десять суток ареста за вождение нетрезвом виде: в Туле поймали автоледи без прав

Десять суток ареста за вождение нетрезвом виде: в Туле поймали автоледи без прав

Фото: Алексей ФОКИН

7 февраля в 4:55 утра на улице Кирова города Тулы, сотрудниками ДПС был остановлен арендованный автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находилась 24-летняя женщина, не имеющая права управления транспортными средствами, да еще к тому же в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. При рассмотрении административного дела судом ей было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.