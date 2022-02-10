С 1 марта межмуниципальные автобусы из Алексина и Ясногорска будут ездить до автостанции «Северная» Фото: Алексей ФОКИН

Так, автобусы № 173 «Ясногорск – Тула» и № 263 «Алексин - Тула», пребывающие в настоящее время на автовокзал на проспекте Ленина, 94, планируется перераспределить на автостанцию «Северная».

Кстати, с остановочного пункта «Ул. Героя Карпова», расположенного в непосредственной близости от автостанции «Северная», можно осуществить беспересадочную поездку на муниципальном транспорте во все крупные районы города.