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Происшествия10 февраля 2022 8:29

В Щекино Тульской области автоледи среди бела дня сбила пешехода

ДТП произошло практически в центре города при хороших условиях видимости
Игорь КОПЫТОВ
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В Щекино Тульской области автоледи среди бела дня сбила пешехода

В Щекино Тульской области автоледи среди бела дня сбила пешехода

Фото: материалы пресс-служб

9 февраля в 14:20 на улице Лукашина города Щекино Тульской области 28-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Granta, совершила наезд на 46-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками. То есть, в теории, был спокоен за собственную безопасность.

В результате ДТП пострадал пешеход, получивший различные травмы, который после оказания медицинской помощи был отпущен.