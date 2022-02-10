В Щекино Тульской области автоледи среди бела дня сбила пешехода Фото: материалы пресс-служб

9 февраля в 14:20 на улице Лукашина города Щекино Тульской области 28-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Granta, совершила наезд на 46-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками. То есть, в теории, был спокоен за собственную безопасность.

В результате ДТП пострадал пешеход, получивший различные травмы, который после оказания медицинской помощи был отпущен.