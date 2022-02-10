С начала текущего года в Туле отловили более 60 бездомных собак Фото: Игорь КОПЫТОВ

С начала этого года поступило более ста заявок от жителей города, и уже отловлены 63 особи.

В 2022 году администрация Тулы выделила из городского бюджета 12 млн рублей на выполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев. Приют «Континент+» по контракту должен принять за это время порядка 1700 собак

Кстати, в прошлом году в оружейной столице поймали 1417 животных, 17 из которых были агрессивными и остались жить в приюте. Сейчас в приюте содержится 800 животных, из них 490 были отловлены именно в пределах Тулы.