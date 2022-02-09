Реконструкцию тульского велотрека планируют завершить в ранее объявленные сроки Фото: материалы пресс-служб

Реконструкцию тульского велотрека планируют завершить в декабре 2022 года. Приостановленные летом 2021-го из-за значительного роста цен на стройматериалы работы возобновлены еще в конце года.

На данный момент уже определен новый подрядчик. Предполагается, что работы будут завершены в ранее объявленный срок. Только федеральному бюджету реконструкция велотрека обойдется в 130миллионов рублей.