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Спорт9 февраля 2022 14:41

Реконструкцию тульского велотрека планируют завершить в ранее объявленные сроки

Подрядчик сменился, а сроки сдачи остались прежние
Игорь КОПЫТОВ
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Реконструкцию тульского велотрека планируют завершить в ранее объявленные сроки

Реконструкцию тульского велотрека планируют завершить в ранее объявленные сроки

Фото: материалы пресс-служб

Реконструкцию тульского велотрека планируют завершить в декабре 2022 года. Приостановленные летом 2021-го из-за значительного роста цен на стройматериалы работы возобновлены еще в конце года.

На данный момент уже определен новый подрядчик. Предполагается, что работы будут завершены в ранее объявленный срок. Только федеральному бюджету реконструкция велотрека обойдется в 130миллионов рублей.