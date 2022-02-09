Уклонисту от армии из Новомосковска Тульской области грозит провести за решеткой больше, нежели на службе Фото: Алексей ФОКИН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня, который обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для этого. Так, в декабре 2021 года молодой человек, не желая служить в вооруженных силах Российской Федерации, не явился на медкомиссию в военный комиссариат. При этом о необходимости явки он был заранее уведомлен.

Теперь уклонисту от армии из Новомосковска грозит 2 года лишения свободы. Уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ направлено в суд.