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Общество9 февраля 2022 13:55

Уклонисту от армии из Новомосковска Тульской области грозит провести за решеткой больше, нежели на службе

В ходе предварительного следствия он уже признал свою вину
Игорь КОПЫТОВ
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Уклонисту от армии из Новомосковска Тульской области грозит провести за решеткой больше, нежели на службе

Уклонисту от армии из Новомосковска Тульской области грозит провести за решеткой больше, нежели на службе

Фото: Алексей ФОКИН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня, который обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для этого. Так, в декабре 2021 года молодой человек, не желая служить в вооруженных силах Российской Федерации, не явился на медкомиссию в военный комиссариат. При этом о необходимости явки он был заранее уведомлен.

Теперь уклонисту от армии из Новомосковска грозит 2 года лишения свободы. Уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ направлено в суд.