В четверг, 10 февраля, в Туле без света останутся десятки домов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, подачу электроэнергии приостановят с 09:00 до 16:00 по адресам: Новомосковское ш., 52, 54, 54-б; ул. Кирова, 153, 155, 157, 159, 159-а, 161; ул. Кутузова, 4; ул. Марата, 120, 174, 176, 178; пр-зд Марата, 2; ул. Баженова, 2; п. Южный: ул. Первомайская, 1-10; ул. Транспортная, 5-9; ул. Станционная, 5-17; ул. К. Либхнехта, 1-21 (нечетн.), 2-28 (четн.), 28-а; ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (четн.), 1-а, 1-3 (нечетн.); ул. Шишкина, 1-19 (нечетн.), 2-8, 8-а (четн.); ул. Р. Люксембург, 11-б; ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5; ул. Можайского, 1-23; ул. Добролюбова, 1-15 (нечетн.), 2-12 (четн.); ул. Яблочкова, 38-56 (четн.).