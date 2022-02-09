В ночь на 12 февраля в Туле начинается ремонт Московского путепровода Фото: Алексей ФОКИН

В ночь на 12 февраля на Московском путепроводе организуют движение с тремя полосами, одна из которых будет реверсивной. Утром и вечером на ней будет меняться направление.

Администрация города усилит автобусное сообщение. Маршруты № 36, 36-а и 44 увеличат на 1 единицу, № 8 — на две. Коммерческих маршруток № 34 также станет больше на 2 единицы, причем, среднего класса.

Троллейбусы маршрута № 6 пойдут до Малых Гончаров.

Первая половина моста будет перекрыта до октября 2022 года.