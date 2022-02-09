К капитальному ремонту улицы Рязанской в Туле приступят в мае Фото: Алексей ФОКИН

Подрядчик приступит к работам уже на майских праздниках. Сейчас подрядная организация готовит график и этапность производства работ. Работы давно не проводились, асфальт разрушается. Старый асфальт будут вывозить, перерабатывать, а дороге будут давать усиление.

До этого времени необходимо будет продумать схему организации движения на время ремонта. Представители администрации города отмечают, что твердо намерены минимизировать все неудобства.