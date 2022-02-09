Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 13:30

К капитальному ремонту улицы Рязанской в Туле приступят в мае

Вопрос назрел уже давно, но пока не позволяют погодные условия
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
К капитальному ремонту улицы Рязанской в Туле приступят в мае

К капитальному ремонту улицы Рязанской в Туле приступят в мае

Фото: Алексей ФОКИН

Подрядчик приступит к работам уже на майских праздниках. Сейчас подрядная организация готовит график и этапность производства работ. Работы давно не проводились, асфальт разрушается. Старый асфальт будут вывозить, перерабатывать, а дороге будут давать усиление.

До этого времени необходимо будет продумать схему организации движения на время ремонта. Представители администрации города отмечают, что твердо намерены минимизировать все неудобства.