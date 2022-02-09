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Звезды9 февраля 2022 13:03

В Веневе Тульской области спилили уникальный трехсотлетний дуб

Дерево было внесено в национальный реестр уникальных деревьев России
Игорь КОПЫТОВ
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В Веневе Тульской области спилили уникальный трехсотлетний дуб

В Веневе Тульской области спилили уникальный трехсотлетний дуб

Фото: соцсети

8 февраля собственники земельного участка спилили так называемый «Монастырский дуб». Обхват дерева составлял 400 см, предполагаемый возраст 300 лет. Это было самое старое дерево Венева, его любили жители города, о чем говорит его официальный статус в реестре «Деревья - памятники живой природы».

Дуб располагался на границе бывшего яблоневого сада Богоявленского мужского монастыря города Венева. Дерево было одной из достопримечательностей, которую посещали туристы.