В Веневе Тульской области спилили уникальный трехсотлетний дуб Фото: соцсети

8 февраля собственники земельного участка спилили так называемый «Монастырский дуб». Обхват дерева составлял 400 см, предполагаемый возраст 300 лет. Это было самое старое дерево Венева, его любили жители города, о чем говорит его официальный статус в реестре «Деревья - памятники живой природы».

Дуб располагался на границе бывшего яблоневого сада Богоявленского мужского монастыря города Венева. Дерево было одной из достопримечательностей, которую посещали туристы.