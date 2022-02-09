Маршрут автобуса № 28 в Туле временно изменится из-за проведения спортивныхь соревнований Фото: Алексей ФОКИН

12 февраля с 8.00 до 16.00, на время проведения XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» автобусы маршрута № 28 не будут заезжать на ул. Лесную.

Схема движения: п. Косая гора, ул. Дронова – 3-й Горьковский пр-д – ул. Гагарина - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов - ул. Столетова (Театральный пер.) - ул. Доктора Гумилевской (Нижнее Криволучье).