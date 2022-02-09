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Общество9 февраля 2022 10:33

В Тульской области грядет ухудшение погодных условий

Об этом водителей предупреждает тульская Госавтоинспекция
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области грядет ухудшение погодных условий

В Тульской области грядет ухудшение погодных условий

Фото: материалы пресс-служб

Так, начиная со второй половины 9 февраля и в ближайшие дни, на территории региона ожидается ухудшение погодных условий. В частности, выпадение осадков в виде мокрого снега, местами гололедица и усиление порывов ветра до 12 м/с.

В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах.

В целях личной безопасности, тульская Госавтоинспекция просит воздержаться от поездок начинающих водителей.