В Тульской области грядет ухудшение погодных условий Фото: материалы пресс-служб

Так, начиная со второй половины 9 февраля и в ближайшие дни, на территории региона ожидается ухудшение погодных условий. В частности, выпадение осадков в виде мокрого снега, местами гололедица и усиление порывов ветра до 12 м/с.

В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах.

В целях личной безопасности, тульская Госавтоинспекция просит воздержаться от поездок начинающих водителей.