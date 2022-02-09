«Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2021 году

В очередной раз проект, направленный на обучение пенсионеров работе на компьютере и в интернете, показал отличные результаты, несмотря на продолжающиеся из-за пандемии ограничения и невозможность проводить очные занятия на значительной части территории страны.

В 2021 годукурс компьютерной грамотности по «Азбуке интернета» прошли 43 106 пенсионера и инвалида, в том числе:

28 100 человек — на 630 площадкахв отделенияхПФР. Всего в 2021 году ПФР организовал 43 200 уроков в разных форматах;

4 689 человек — в региональных филиалах «Ростелекома» в офлайн- и онлайн-форматах;

10 317 человека — в органах соцзащиты, отделениях Союза пенсионеров, Союза ветеранов, служб занятости, НКО и библиотеках из 22 регионов.

Всего с начала работы программы в 2014 году курсы по программе «Азбука интернета» прошли около 400 000 граждан пенсионного возраста. Начиная с 2020 года обучение ведется не только в офлайн-, но и в онлайн-формате, преподаватели придумывают новые, интересные и эффективные способы передачи знаний своим ученикам.

Так, в Новосибирске в 2021 году«Ростелеком» организовал 12 вебинаров, на которых участникам подробно рассказали о том, как безопасно совершать покупки в интернете, пользоваться порталом госуслуг и другими сервисами. Волонтеры проекта также помогли освоить основные функции видеоредакторови научили участников создавать видео в бесплатных компьютерных программах. По итогам последнего онлайн-урока общественная организация «Пенсионеры-онлайн» при поддержке «Ростелекома» запустила конкурс «Делаем видео». Представители старшего поколения снимали и монтировали видеосюжеты, показывая навыки, полученные в ходе обучения. Информация о мероприятиях размещалась на сайте azbukainterneta.ru, поэтому принять участие в вебинарах могли слушатели из любого региона РФ.

В Амурской области в рамках проекта «Азбука интернета» была организована встреча слушателей курса с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области. Мероприятие прошло в поддержку нового учебного модуля по безопасному поведению в сети. На встрече сотрудники полиции рассказали о видах мошенничествав сети и офлайн, формах его проявления, реальных случаях в Амурской области в отношении пенсионеров и том, как им противостоять, что делать, чтобы не попасться на удочку преступников. В конце встречи участники получили специально подготовленные памятки и учебное пособие «Азбука интернета».

В региональных подразделениях «Ростелекома» идет активная работа по обеспечению учебниками библиотек. Это позволит значительно большему количеству пенсионеров освоить начальные компьютерные знания, как самостоятельно, так и с помощью родственников или сотрудников библиотек — старшему поколению по-прежнему удобнее учиться по книгам. Так, тиражи «Азбуки интернета» были переданы в библиотеку Гвардейска в Калининградской области и в Национальную библиотеку Республики Коми.

Учебник «Азбука интернета» также часто становится подарком для участников различных образовательных мероприятий: в Пермском крае «Ростелеком» передал более 700 учебных пособий в отделения Пенсионного фонда; в Ростовской области 450 учебников были переданы в интернаты для престарелых и муниципальные центры социального обслуживания; в Приморском крае учебники регулярно передаются в подарок участникам региональных и федеральных конкурсов для пенсионеров региона. В Новосибирске НРОО «Пенсионеры-онлайн» в содружестве с Новосибирским отделением Красного Креста в России провели более десятивыездных мероприятий в области, где также дарили пенсионерам учебные пособия «Азбука интернета».

В Тульском регионе проект по обучению людей старшего возраста работе в сети Интернет «Ростелеком» запустил в мае 2018 года на базе Компьютерной Академии «Рубикон». За прошедший период свыше 500 туляков освоили азы компьютерной грамотности и научились пользоваться интернет-ресурсами.

Кроме того, во всех регионах Центрального федерального округа, в том числе и в Тульском, прошел первый конкурс «IT-семья», участниками которого могли стать семейные команды, состоящие из представителей старшего поколения и их внуков. Они вместе учились интернет-грамотности, вместе выполняли задания и получали призы.

Такое разнообразие форматов обучения дает возможность присоединиться к программе самым разным людям, с разным уровнем владения компьютером, разными интересами, возможностями, доходами, составом семьи. Все это позволяет расширять аудиторию, вовлекать в процесс обучения все больше людей, которым это нужно и интересно.

Обучающие занятия для туляков проводятся бесплатно по адресу: г. Тула, ул. Епифанская, 54. Записаться на курсы можно по телефону +7(4872) 711-711.

«Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2021 году

Программа «Азбука интернета»— благотворительный проект «Ростелекома» и ПФР. Все материалы размещены в открытом доступе, использовать их в работе могут любые организации и частные лица, занимающиеся обучением пенсионеров работе на компьютере и в интернете. Свободный доступ к контентуделает получение знаний максимально доступным для всех, аучебное пособие может быть использовано в качестве самоучителя.

Учебное пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПФР и «Ростелекомом» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

«Азбука интернета»пользуется популярностью благодаря продуманным и адаптированным для людей старшего возраста материалам. Программа хорошо зарекомендовала себя и показывает все большую эффективность. Работа над развитием проекта «Ростелекома» и ПФР продолжается, новые учебные и методические материалы, записи видеосеминаров для преподавателей будут размещены на сайте www.azbukainterneta.ru.