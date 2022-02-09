Бывший сотрудник Росреестра признан виновным по взятничестве Фото: Алексей ФОКИН

Бывший 40-летний специалист-эксперт Управления Росреестра по Тульской области признан виновным в совершении двух эпизодов преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Установлено, что он получил 50 тысяч рублей за неполную и недостоверную правовую экспертизу документов, что позволило незаконно зарегистрировать два земельных участка в деревне Старо-Басово общей стоимостью более 3,5 млн рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.