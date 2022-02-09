В Тульской области прогнозируют подтопление 76 домов и 12 мостов в период весеннего паводка Фото: Алексей ФОКИН

Так, по данным регионального МЧС возможно подтопление 12 низководных мостов в 7 муниципалитетах. Из-за этого может быть нарушено прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами, в которых проживают 2 361 человек, в том числе 260 детей.

Также прогнозируется подтопление 33 частных домовладений в самой Туле, 11 - в деревне Нижние Присады и 32 — в селе Дедилово Киреевского района. При этом возможно будут затронуты территории торгового комплекса «Макси» и парка «Патриот».

По информации на 8 февраля, глубина промерзания почвы составляет 11 см. Это в 3 раза меньше средней климатической нормы (32 см). При этом объем снежного покрова в регионе выше в 2-2,5 раза обычного - при норме в 24 см, средний показатель - 51 см.

Для контроля выполнения противопаводковых мероприятий будет сформировано 17 оперативных групп. Готовятся организовать 5 лодочных переправ на время паводков.