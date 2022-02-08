В среду, 9 февраля, в Туле без света останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН
Так, подачу электроэнергии приостановят:
с 09:00 до 13:00 - ул. Лейтейзена, 12-б, 12-в лит. В;
с 09:00 до 16:00 - ул. Тургеневская, 79-а, 83-а, 60, 74, 77-85 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 79, 82, 106-а, 114, 88, 106-110 (чётн.); ул. Лозинского, 2, 4; ул. Жуковского, 82; ул. Демидовская, 54, 56 к.1, 18/61; пр-д Вильямса, 8-24 (чётн.), 7-25 (нечётн.); ул. Мусоргского, 9-е, 14-а, 1-43 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 14-б, 14-в, 49; ул. Докучаева, 13-29; ул. Матросова, 2, 2-а. 4, 5, 8, 7; ул. Комбайновая, 1-15; ул. Нестерова, 92, 93; ул. Краснодонцев, 86, 87; ул. Белинского, 84, 85; ул. Карпинского, 72, 77; ул. Комарова, 49-а; ул. Октябрьская, 1, 1-б, 3, 5, 7, 7-а, 7-е; ул. Галкина, 1, 1-е, 2; п. Н.Скуратово, 15-45, 49, 17-а, 25-б, 42-а, 44-а, 34-а, 20-а; ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18, 20, 24, 26; ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а, 9-15 (нечётн.); ул. Чехова, 29-33; ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24; ул. Болдина, 58; ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.); ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.); ул. Ермоловой, 44-а, 15-41 (нечётн.), 22-52 (чётн.); ул. Репина, 1-29 (нечётн.), 4-а, 6-б, 8-а; 2-32 (чётн.); ул. Газовая, 24;
с 10:00 до 12:00 - п. Маслово: Есенинский бульвар, 26, 1-27 (нечётн.), 26; ул. Васильковая, 5; ул. Краинская, 25; ул. Ромашковая; ул. Шемиловская.