В тройном ДТП в Тульской области пострадали двое детей Фото: материалы пресс-служб

7 февраля в 20620 на 35-м километре автодороги «Тула - Новомосковск» на территории Киреевского района 37-летний мужчина за рулем BMW 525 выскочил на «встречку», где столкнулся с Audi A6 под управлением 25-летней женщины. После этого в Audi врезался ехавший в попутном направлении Ford Mondeo с 44-летним мужчиной за рулем.

В результате ДТП пострадали водители BMW и Audi, а также двухлетняя девочка и 6-летний мальчик, ехавшие в салоне автоледи.