На туляка, жарившего во дворе многоквартирного дома шашлык, упал сук дерева Фото: соцсети

В соцсетях опубликовано видео, на котором приготовление шашлыка во дворе дома № 158 на улице Кутузова в Туле закончилось для туляка травмой.

В комментариях одни пользователи пишут, что это карма за то, что человек нарушил правила пожарной безопасности, которые запрещают разводить огонь во дворах, да еще вблизи машин. Другие винят управляющую компанию, которая вовремя не провела кронирование деревьев. Однако стоит знать, что такие действия УК проводит по итогам собрания собственников, а сама процедура выполняется за счет средств, которые люди платят за текущее содержание жилья.