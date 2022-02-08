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Происшествия8 февраля 2022 10:03

В Тульской области задержали подозреваемого в серии телефонных мошенничеств в отношении пенсионеров

Мошенника считают причастным к обману пожилых туляков на 3 миллиона рублей
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области задержали подозреваемого в серии телефонных мошенничеств в отношении пенсионеров

В Тульской области задержали подозреваемого в серии телефонных мошенничеств в отношении пенсионеров

Фото: Алексей ФОКИН

Схема преступления была проста: жертвам поступали звонки, где неизвестный говорил, что их родственник стал виновником ДТП и теперь срочно нужно откупиться от правоохранителей. Находящиеся в состоянии шока пожилые люди соглашались на передачу денег, и тогда подъезжал мужчина-курьер. Им-то и был задержанный.

На сегодняшний день доказаны факты его участия в восьми случаях на общую сумму 3 миллиона 100 тысяч рублей.

Сейчас нигде не работающий и ранее судимый 35-летний житель Белевского района проходит по уголовному делу о мошенничестве. Подозреваемого проверяют на причастность к совершению других подобных преступлений.