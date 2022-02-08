В Тульской области найден возможный источник едкого дыма, на который жаловались жители Фото: соцсети

Жители Новомосковска и Узловой на протяжении длительного времени жаловались на запах жженой резины и пластика в воздухе. Предположительно, источник загрязнения воздуха на днях был найден. Это местная узловская пилорама в поселке 2-я Каменецкая, на территории которой был зафиксирован обжиг большого количества электрических кабелей. От костра шел черный дым, обладающий тем самым едким запахом.

По факту загрязнения атмосферного воздуха и возможного причинения вреда здоровью жителей Новомосковска и Узловой направлено обращение прокурору Тульской области с просьбой провести проверку.