В январе в Тульской области родились почти 750 новых граждан Фото: Алексей ФОКИН

В первый месяц 2022 года в регионе зарегистрировали рождение 359 девочек и 391 мальчика.

Самыми популярными именами стали Софья, Ксения, Алина – у девочек и Александр, Артем, Дмитрий – у мальчиков. Среди редких имен - Амелия, Афина, Мирослава-Таисия, Мишель, Добрыня, Ратмир и Ратибор.

В январе жители Тульской области заключили 426 браков. При этом разводов зарегистрировано 390. Самому молодому жениху – 18 лет, самому пожилому – 77. Самой юной невесте – 16, самой возрастной – 71 год.