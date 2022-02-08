Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 6:56

В январе в Тульской области родились почти 750 новых граждан

При этом мальчиков почти на полсотни больше
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В январе в Тульской области родились почти 750 новых граждан

В январе в Тульской области родились почти 750 новых граждан

Фото: Алексей ФОКИН

В первый месяц 2022 года в регионе зарегистрировали рождение 359 девочек и 391 мальчика.

Самыми популярными именами стали Софья, Ксения, Алина – у девочек и Александр, Артем, Дмитрий – у мальчиков. Среди редких имен - Амелия, Афина, Мирослава-Таисия, Мишель, Добрыня, Ратмир и Ратибор.

В январе жители Тульской области заключили 426 браков. При этом разводов зарегистрировано 390. Самому молодому жениху – 18 лет, самому пожилому – 77. Самой юной невесте – 16, самой возрастной – 71 год.