Один из тульских автобусных маршрутов оснастили терминалами для самостоятельной оплаты проезда Фото: Алексей ФОКИН

Благодаря нововведению на маршруте № 26 «Мкр. Петровский - пос. Скуратово-Западный» пассажиры смогут заходить в любые двери общественного транспорта и сами оплачивать проезд. Контроль со временем будет введен по старинке – сотрудниками «Тулагорэлектротранса».

Валидаторы бесконтактной оплаты принимают карту «Тройка», а также банковские, социальные и транспортные карты.

Насколько приживется нововведение, проверим. Напомним лишь, что лет пять назад часть городских муниципальных «ПАЗиков» с низким полом уже пытались оснастить подобной системой и даже солидно вложились в это дело финансово. Однако все эти автобусики на сегодняшний день стоят на вечном приколе на территории трамдепо.