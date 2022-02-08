Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 6:46

Один из тульских автобусных маршрутов оснастили терминалами для самостоятельной оплаты проезда

Первые в городе валидаторы расположены на поручнях около входных дверей
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Один из тульских автобусных маршрутов оснастили терминалами для самостоятельной оплаты проезда

Один из тульских автобусных маршрутов оснастили терминалами для самостоятельной оплаты проезда

Фото: Алексей ФОКИН

Благодаря нововведению на маршруте № 26 «Мкр. Петровский - пос. Скуратово-Западный» пассажиры смогут заходить в любые двери общественного транспорта и сами оплачивать проезд. Контроль со временем будет введен по старинке – сотрудниками «Тулагорэлектротранса».

Валидаторы бесконтактной оплаты принимают карту «Тройка», а также банковские, социальные и транспортные карты.

Насколько приживется нововведение, проверим. Напомним лишь, что лет пять назад часть городских муниципальных «ПАЗиков» с низким полом уже пытались оснастить подобной системой и даже солидно вложились в это дело финансово. Однако все эти автобусики на сегодняшний день стоят на вечном приколе на территории трамдепо.