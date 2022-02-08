Новый перинатальный центр в Туле откроют только в конце февраля Фото: материалы пресс-служб

В прошлом году сообщалось, что медучреждение будет открыто в январе 2022 года. Само строительство здания было завершено в конце ноября прошлого года.

По информации регионального минздрава, штат нового перинатального центра уже укомплектован в полном объеме - работать здесь будут 40 врачей и 90 средних медицинских работников разных специальностей.

В шестиэтажном корпусе разместятся родовые и операционные палаты, отделения реанимации и выхаживания новорожденных. Также оборудуют 10 родильных боксов для партнерских родов. Кроме того, здесь будут находиться первое в Тульской области отделение катамнеза, а на первом этаже - ЗАГС и аптека.