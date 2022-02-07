Во вторник, 8 февраля, в Туле без света останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН
Так, подачу электроэнергии приостановят:
с 09:00 до 12:00 - ул. Р. Зорге, 24-б;
с 09:00 до 16:00 - ул. Ложевая, 1-26, 23-б; ул. Осташева, 70-96 (четн.), 79-105 (нечетн.), 128; ул. Пробная, 41-77 (нечетн.), 48-98 (четн.), 80-а, 50-а; ул. Пролетарская, , 28, 93-а, 97-а, 115-а, 93-117 (нечетн.); ул. Гармонная, 31, 33-а, 16, 20, 21, 25, 33, 22; ул. Замочная, 1; п. Горелки: 21-й Горельский пр-зд, 27, 33, 37, 23, 7, 5, 13, 29; 20-й Горельский пр-зд, 24, 15, 17, 11, 20, 14, 7; ул. Пороховая 155-197, 161-а, 163-а,169-а, 175-а-б, 185-а; ул.Дектярева 171-181,138,144, 142-а. ул. Заварная 160-172, 156-б-в, 172-а, 52-в, 121, 123, 125; ул. П. Морозова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-20 (четн.); ул. Айвазовского, 2-24 (четн.), 1-23 (нечетн.), 2-а, 2-а к.1, 2-а к.2, 2-б к.1, 2-б к.2; пр-зд Айвазовского, 7; ул. Газовая, 53, 55, 57, 49, 51; п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1-27 (нечетн.), 4-26 (четн.), 2-б, 7-а, 19-а, 22-а; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зеленая, 1-13, 1-а, 2-а; ул. Транспортная, 15-23; ул. Клубная, 31, 33; ул. Ак. Павлова, 143-163 (нечетн.), ул. Водоохранная, 54, 55, 56; Мясново: ул. Воздухофлотская, 58-82 (четн.); ул. Тихмянова, 25-39 (нечетн.); 12-й пр-зд, 23-40; 13-й пр-зд, 23-40;
с 09:30 до 13:30 - ул. Машинистов, 3, 5, 6, 17; ул. Костычева, 5, 24-а; ул. Болдина, 3-а.