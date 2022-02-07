Трое мужчин потерялись в Щегловской засеке в Туле Фото: Игорь КОПЫТОВ

Со вчерашнего вечера продолжались поиски троих мужчин в Тульской области. К поискам людей подключены были не только правоохранительные органы, но и поисковики отряда «Лиза Алерт». Накануне вечером по номеру 112 позвонил мужчина и сообщил, что он и два его знакомых заблудились в лесу. Далее номер выключился.

На поиски людей отправились сотрудники полиции, МЧС и добровольцы. Пропавших искали с ночи и буквально до недавнего времени. Во время поисков использовали тепловизоры и беспилотники. Параллельно пытались установить связь и, наконец, выяснили, что люди уже сами добрались до дома.