Двойное встречное столкновении на трассе в Тульской области закончилось смертью Фото: материалы пресс-служб

6 февраля в 07:50 на 279-м километре автодороги М-2 «Крым» Чернского района Тульской области 24-летний мужчина за рулем Opel Astra совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Daf FX 105 под управлением 47-летнего мужчины, после чего иномарка рикошетом столкнулась с попутным грузовым автомобилем Volvo под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля Opel Astra, которые были госпитализированы. А вот третий 21-летний пассажир от полученных травм скончался.