Зима по-тульски: прямо в центре города иномарка наехала на велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

4 февраля в 10:35 на проспекте Ленина города Тулы 31-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста – 15-летнего мальчика, который, ехал по тротуару.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист, который после оказания медицинской помощи отпущен. Из информации сводки не совсем ясно, что делал в такой сезон велосипедист на тротуаре. Возсожно. Он был курьером досавочной службы.