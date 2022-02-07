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Происшествия7 февраля 2022 10:27

Зима по-тульски: прямо в центре города иномарка наехала на велосипедиста

ДТП произошло еще в пятницу
Игорь КОПЫТОВ
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Зима по-тульски: прямо в центре города иномарка наехала на велосипедиста

Зима по-тульски: прямо в центре города иномарка наехала на велосипедиста

Фото: материалы пресс-служб

4 февраля в 10:35 на проспекте Ленина города Тулы 31-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста – 15-летнего мальчика, который, ехал по тротуару.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист, который после оказания медицинской помощи отпущен. Из информации сводки не совсем ясно, что делал в такой сезон велосипедист на тротуаре. Возсожно. Он был курьером досавочной службы.

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