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Звезды7 февраля 2022 8:12

Зимние забавы на конном дворе прошли в Тульской области на Куликовом поле

В регионе прошел этнокультурный фестиваль
Игорь КОПЫТОВ
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Зимние забавы на конном дворе прошли в Тульской области на Куликовом поле

Зимние забавы на конном дворе прошли в Тульской области на Куликовом поле

Фото: материалы пресс-служб

Для гостей праздника была представлена любимая русская забава — катание в санях, а также верховые прогулки, мастер-классы по работе с лошадью в препятствиях и показательные выступления в дисциплинах конного спорта.

А еще гостей Куликова поля ждал туристический марафон, в котором необходимо было пройти дистанцию на многоместных лыжах, преодолеть полосу препятствий, разжечь костер на скорость или выстроить снежное укрытие — иглу, а еще нарисовать картину на снегу.

Участники праздника целыми семьями научились отливать свинцовые пули для пищали и фотографировались на память в исторических костюмах.

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