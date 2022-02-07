Зимние забавы на конном дворе прошли в Тульской области на Куликовом поле Фото: материалы пресс-служб

Для гостей праздника была представлена любимая русская забава — катание в санях, а также верховые прогулки, мастер-классы по работе с лошадью в препятствиях и показательные выступления в дисциплинах конного спорта.

А еще гостей Куликова поля ждал туристический марафон, в котором необходимо было пройти дистанцию на многоместных лыжах, преодолеть полосу препятствий, разжечь костер на скорость или выстроить снежное укрытие — иглу, а еще нарисовать картину на снегу.

Участники праздника целыми семьями научились отливать свинцовые пули для пищали и фотографировались на память в исторических костюмах.