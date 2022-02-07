В двух тульских округах - Зареченском и Центральном - появятся новые ярмарки Фото: Алексей ФОКИН

На данный момент туляки могут посещать сельскохозяйственные ярмарки на ул. М. Горького, 48а, ул. Галкина, 1д, а также на ул. Фрунзе, 3, и Красноармейском проспекте, 25. Более широкий ассортимент предлагается пр-т Ленина, 122, к. 1, ул. 9 Мая, 2, ул. Ложевая, 125а, ул. Металлистов, 43 и пос. Ленинский, ул. Ленина, между домами 1-3.

Сейчас администрация Тулы прорабатывает вопрос об организации новых ярмарок в Зареченском и Центральном территориальных округах.