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Общество7 февраля 2022 6:17

В Туле оштрафовали директора центра образования № 1

Она должна выплатить 20 тысяч рублей за невыполнение в установленный срок законных предписаний МЧС России по Тульской области
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле оштрафовали директора центра образования № 1

В Туле оштрафовали директора центра образования № 1

Фото: Алексей ФОКИН

Мировой судья судебного участка № 73 Советского судебного района рассмотрел четыре дела об административных правонарушениях в отношении директора МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания».

Установлено, что директор центра в детском саду не устранила такие нарушения требований пожарной безопасности, как облицовка стен здания негорючими материалами и монтаж автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, не было обеспечено наличие на объекте проектной документации на установки и системы противопожарной защиты.

Женщине назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 20 тысяч рублей.

Постановления в законную силу не вступили.

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