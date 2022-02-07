В Туле оштрафовали директора центра образования № 1 Фото: Алексей ФОКИН

Мировой судья судебного участка № 73 Советского судебного района рассмотрел четыре дела об административных правонарушениях в отношении директора МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания».

Установлено, что директор центра в детском саду не устранила такие нарушения требований пожарной безопасности, как облицовка стен здания негорючими материалами и монтаж автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, не было обеспечено наличие на объекте проектной документации на установки и системы противопожарной защиты.

Женщине назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 20 тысяч рублей.

Постановления в законную силу не вступили.