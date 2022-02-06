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Происшествия6 февраля 2022 16:00

Трое детей пострадали в столкновении 30 автомобилей в Тульской области

Массовая авария произошла на трассе М-2 в Заокском районе
Источник:kp.ru
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Трое детей пострадали в столкновении 30 автомобилей в Тульской области

Трое детей пострадали в столкновении 30 автомобилей в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

6 февраля около 18:00 массовое ДТП произошло в Заокском районе на трассе М-2 «Крым». По предварительной информации прокуратуры, там столкнулись около 30 автомобилей. По факту аварии прокуратура Тульской области оперативно организовала проверку.

Количество и степень тяжести пострадавших уточняются, но уже известно, что среди них не меньше троих несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Фото: материалы пресс-служб

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Фото: материалы пресс-служб

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Фото: материалы пресс-служб