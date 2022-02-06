Новомосковское химическое предприятие проверяет природоохранная прокуратура Фото: материалы пресс-служб

Жители Новомосковска регулярно жалуются на отвратительный запах, источником которого считают расположенное в городе химическое предприятие по производству органических поверхностно-активных веществ ООО «Евросинтез». После того, как к делу подключились общественники, тульская природоохранная прокуратура начала проверку предприятия на соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды.

3 февраля, заместитель тульского природоохранного прокурора, представителии минприроды и управления Роспотребнадзора выехали на проверку, встретились с представителями предприятия и затребовали регламентирующие документы, данные по объему полученного сырья в 2021-2022 годах, а также разрешительную и отчетную документация в сфере охраны окружающей среды. А специалисты ведомств взяли пробы воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия и в ближайшем жилом районе.

По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.