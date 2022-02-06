7 февраля часть Тулы останется без электроснабжения

7 февраля часть Тулы османется без электроснабжения Фото: Алексей ФОКИН

7 февраля десятки домов в Туле останутся без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Галкина 7, 3, 3-д, 3-б; ул. Луначарского 1; ул. Октябрьская, 56-68 (чётн.), 64-а; ул. Токарева, 1-30, 38; ул. Парижской Коммуны, 4-62 (чётн.), 30-а, 1-61 (нечётн.), 27-а; ул. Грибоедова, 31-62; ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Писемского, 14; ул. Красина, 55, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.); ул. Н. Неман, 2-19; ул. Галкина, 237; 13-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в; 27-й пр-зд, 1-26; 28-й пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 12-й пр-зд, 10-44, 20-а-46-а; ул. Речная, 12-70 (чётн.), 11-67 (нечётн,); ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.); 6-й пр-зд, 17-40; 3-й Речной пр-зд, 1-11; 4-й Речной пр-зд, 1-10; 11-й пр-зд, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.); 8-й пр-зд, 17-27 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 19-а, 19-б, 21-а; 9-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 12-а, 12-б; 10-й пр-зд, 22-38 (чётн.), 23-39 (нечётн.); 1-й пр-зд, 8-а, 13; ул. Кобзева, 1-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 17-а; ул. Судейского, 17-а; ул. Верещагина, 26-54 (чётн.), 23-53 (нечётн.), 24-а, 39-а; ул. Щепкина, 25-53 (нечётн.); п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-20; пр-зд, Центральный, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.); Парковый пр-зд, 1-15; Красноглазевский пр-зд, 4, 6, 8; ул. Ак. Павлова, 105-111 (нечётн.); ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 23-35 (нечётн.); Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 28-а, 25-67 (нечётн.); ул. Чмутова, 58-а, 84, 88; ул. Н. Выселковая, 28-42 (чётн.), 2-а, 2-б, 31-43 (нечётн.); 4-й Клинской пр-зд, 1-12, 8-а; 3-й Клинской пр-зд, 5, 9.