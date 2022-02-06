В Туле стали известны кандидаты в присяжные заседатели на 2022-2026 годы Фото: Алексей ФОКИН

Списки кандидатов в присяжные заседатели Тульской области на период с 2022 по 2026 годы были опубликованы администрацией Тулы на официальном ресурсе, ознакомиться с ними можно по ссылке.

Списки были составлены путем случайной выборки установленного числа граждан, а все кандидаты получили письменные уведомления. Администрация города напоминает, что участие в судебных заседаниях в качестве присяжных заседателей является гражданским долгом.