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Общество6 февраля 2022 12:01

В Туле стали известны кандидаты в присяжные заседатели на 2022-2026 годы

Администрация города опубликовала список кандидатов на онлайн-ресурсе
Источник:kp.ru
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В Туле стали известны кандидаты в присяжные заседатели на 2022-2026 годы

В Туле стали известны кандидаты в присяжные заседатели на 2022-2026 годы

Фото: Алексей ФОКИН

Списки кандидатов в присяжные заседатели Тульской области на период с 2022 по 2026 годы были опубликованы администрацией Тулы на официальном ресурсе, ознакомиться с ними можно по ссылке.

Списки были составлены путем случайной выборки установленного числа граждан, а все кандидаты получили письменные уведомления. Администрация города напоминает, что участие в судебных заседаниях в качестве присяжных заседателей является гражданским долгом.

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