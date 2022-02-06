Тульский «Арсенал» сыграл вничью с боснийским «Борацом» Фото: материалы пресс-служб

5 февраля прошел очередной товарищеский матч «Арсенала» в рамках тренировочных сборов в Турции. Встреча туляков с командой «Борац» из Боснии и Герцеговины окончилась ничьей, со счетом 0:0.

Напомним, утром того же дня «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу» со счетом 1:2. Также в рамках сборов туляки сыграли вничью с «Нови Пазаром» (1:1) и «Кисвардой» (2:2) и уступили «Сегеду» (1:2). Следующий матч в рамках сборов назначен на 12 февраля с «Раннерсом».