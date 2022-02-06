Тульская энергокомпания выплатит почти 3 млн рублей за сгоревший дом Фото: Алексей ФОКИН

В Советском районном суде Тулы прошел пересмотр дела туляков против АО «ТНС Энерго Тула»: пострадавшая от пожара семья просила возместить ущерб от пожара, причиной которого стало короткое замыкание.

В феврале 2019 года в Алексинском районе сгорел дом, принадлежащий тулякам, нанесенный огнем ущерб составил больше 3,9 млн рублей, при этом было установлено, что причина пожара - короткое замыкание в электрооборудовании на входе линии электропередач в дом. Выплаченная страховка составила всего 878,5 тысяч рублей, и оставшуюся сумму истцы потребовали взыскать с электрокомпании.

Суд пришел к выводу, что компания оказала некачественные услуги, что привело к пожару, поэтому суд удовлетворил иск, обязав АО «ТНС Энерго Тула» возместить 2 773 729 рублей. Компания не согласилась с решением и подала апелляцию, но при пересмотре ее оставили без изменения.