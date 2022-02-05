В Белеве ночью обрушилась кровля жилого дома Фото: материалы пресс-служб

В ночь на 5 февраля в Белеве на улице К. Маркса провалилась кровля одноэтажного жилого трехквартирного дома №35, в котором на тот момент находились шесть человек. В 00:05 об этом поступило сообщение в районную ЕДДС.

Життелей эвакуировали и распределили по родственникам или в гостиницу, никто из людей не пострадал. Отмечается, что дом 1917 года постройки, аварийным не являлся, но с 2001 года имел статус непригодного для проживания.

Этим же утром на заседании в администрации приняли комплекс мер по ликвидации последствий обрушения. Провалившуюся кровлю уже демонтировали, сейчас специалисты ООО «Стройэкспертиза» обследуют дом, по результатам обследования будет принято решение о дальнейшей судьбе дома.

Для сохранности имущества собственников дом будет находиться под круглосуточным наблюдением сотрудников полиции.