Тулячка отдала мошенника больше 8 млн рублей, взятых в кредит Фото: Алексей ФОКИН

На территории Тульской области продолжают действовать мошенники, крадущие у жителей региона деньги с банковских карт. За последние двое суток мошенники выманили у 11 граждан больше 10,5 млн рублей.

Одной из потерпевших стала 39-летняя тулячка, которой несколько дней звонили «сотрудники правоохранительных органов и финансовых служб банков», которые убедили женщину, что на нее пытаются оформить кредиты и украсть деньги со счетов. Чтобы защитить себя потерпевшая и члены ее семьи взяли шесть кредитов в разных банках на общую сумму более 6 миллионов рублей и перевели все денежные средства на так называемый «безопасный счет». Спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 8 миллионов 200 тысяч рублей.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.