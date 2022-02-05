На отлов бездомных собак в Туле в 2022 году выделили больше 12 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

Администрация Тулы заключила контракт с ООО «Континент+» на отлов около 1700 собак в 2022 году. Из бюджета региона на эту цель выделено более 12 млн рублей.

Отловленные собаки будут направлены в приют на вакцинацию, чипирование и стерилизацию/кастрацию, а через 30 дней их вернут в прежние места обитания в соответствии с действующим законом. Собака остаетс я в приюте на пожизненное содержание только если проявляет немотивированную агрессию и это подтверждает ветеринар.

За январь в Туле уже отловили 40 бездомных животных. Туляки, желающие сообщить о необходимости отлова животных могут обратиться по телефонам:

- 30-32-17 Городская служба единого заказчика;

- 31-11-13 горячая линия комитета ветеринарии Тульской области.

Администрация напоминает, что по закону отлову не подлежат те бездомные животные, которые уже были стерилизованы и имеют неснимаемые или несмываемые метки, за исключением случаев, когда животные, проявляют немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека.