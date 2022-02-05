В Тульской области задержали подозреваемых в ограблении двух магазинов в Узловой

На фот - стоп-кадр с записи камер видеонаблюдения в магазине на ул. Железнодорожной

По подозрению в ограблении двух магазинов в Узловой сотрудники полиции в Тульской области задержали двоих мужчин из Белевского района - ранее судимого 33-летний местного жителя и его подельника.

Напомним, накануне в Узловой за 40 минут были ограблены две торговых точки - на улице Завенягина неизвестный, угрожая ножом забрал деньги, правда, всего 250 рублей, а затем он же ранил продавца и забрал 6 тысяч рублей и мобильный телефон из магазина на улице Железнодорожной.

Есть версия, что они же причастны к ограблению магазин в Пролетарском районе Тулы.

Расследование продолжается.