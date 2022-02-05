Уроженец Москвы с газовым баллончиком ограбил магазин в Туле на проспекте Ленина Фото: материалы пресс-служб

В Туле 30 января произошло разбойное нападение на магазин на проспекте Ленина.

По имеющимся данным, молодой человек, которому, предположительно, потребовались деньги, с газовым баллончиком ворвался в магазин, применил насилие к 19-летнему продавцу, забрал деньги и 2 смартфона и скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, осмотрели место преступления, просмотрели записи камер видеонаблюдения, и в результате предварительного расследования им удалось установить предполагаемого злоумышленника. Им оказался безработный ранее судимый 23-летний житель Москвы, которого задержали на съемной квартире и доставили в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».