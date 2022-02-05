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Общество5 февраля 2022 11:02

В Туле убирают последние новогодние украшения и праздничные конструкции

4 февраля с площади Ленина убрали конструкцию «2022»
Источник:kp.ru
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В Туле убирают последние новогодние украшения и праздничные конструкции

В Туле убирают последние новогодние украшения и праздничные конструкции

Фото: материалы пресс-служб

В Туле заканчивают демонтировать праздничные конструкции, которые ставились в городе к Новому году.

Так, 4 февраля с площадки перед зданием правительства убрали световую конструкцию «2022» - ее вместе с главной елкой Тулы и большей частью других украшений и иллюминации отправили на склад и упаковали в специальные контейнеры.В них украшения будут храниться до следующего праздника, а специалисты будут контролировать исправность подсветок в течение года.

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