В Туле убирают последние новогодние украшения и праздничные конструкции Фото: материалы пресс-служб

В Туле заканчивают демонтировать праздничные конструкции, которые ставились в городе к Новому году.

Так, 4 февраля с площадки перед зданием правительства убрали световую конструкцию «2022» - ее вместе с главной елкой Тулы и большей частью других украшений и иллюминации отправили на склад и упаковали в специальные контейнеры.В них украшения будут храниться до следующего праздника, а специалисты будут контролировать исправность подсветок в течение года.