В Тульской области противоковидные меры не соблюдали 3 кафе и 5 магазинов

Управление Роспотребнадзора проводит регулярные проверки на соблюдение санитарных требований и коронавирусных ограничений в организациях общественного питания и объектах торговли.

За период с 31 января по 4 февраля сотрудники ведомства проверили 9 организаций общественного питания, 11 организаций торговли и одно предприятие пищевой промышленности и обнаружили нарушения в 3 организациях общественного питания и в 5 организациях торговли.

За выявленные нарушения дела об административном правонарушении были возбуждены в отношении юридического лица ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (магазины «Верный») в Туле, а также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.