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Происшествия5 февраля 2022 7:03

На трассе М-2 в Тульской области столкнулись мусоровоз и «Газель»: погиб водитель

По предварительной версии, один из водителей уснул за рулем
Источник:kp.ru
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На трассе М-2 в Тульской области столкнулись мусоровоз и «Газель»: погиб водитель

На трассе М-2 в Тульской области столкнулись мусоровоз и «Газель»: погиб водитель

Фото: соцсети

5 февраля, рано утром, смертельное ДТП произошло на 180-м км трассы М-2 «Крым», сообщают очевидцы в соцсетях. Там столкнулись мусоровоз и грузовая «Газель».

По предварительной версии, один из водителей уснул за рулем, машина выехала на встречную полосу и столкнулась со вторым автомобилем.

Водитель «Газели» скончался на месте, водитель мусоровоза госпитализирован. Дорога перекрыта в обе стороны. На месте работают спасатели, автоинспекторы и врачи.

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