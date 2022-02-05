На трассе М-2 в Тульской области столкнулись мусоровоз и «Газель»: погиб водитель Фото: соцсети

5 февраля, рано утром, смертельное ДТП произошло на 180-м км трассы М-2 «Крым», сообщают очевидцы в соцсетях. Там столкнулись мусоровоз и грузовая «Газель».

По предварительной версии, один из водителей уснул за рулем, машина выехала на встречную полосу и столкнулась со вторым автомобилем.

Водитель «Газели» скончался на месте, водитель мусоровоза госпитализирован. Дорога перекрыта в обе стороны. На месте работают спасатели, автоинспекторы и врачи.