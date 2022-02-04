В Суворове Тульской области обрушившейся стеной насмерть придавило мужчину Фото: материалы пресс-служб

4 февраля 2022 года в поселке Агеево Суворовского района в результате обрушения на него кирпичной кладки заброшенного здания погиб 47-летний местный житель.

По данному факту Суворовским межрайонным следственным отделом СУ СК возбуждено уголовное дело ч.2 ст.216 УК РФ - нарушение правил безопасности при проведении иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводится осмотр участка местности, где произошло обрушение, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время будут установлены лица, ответственные за допуск к заброшенному зданию строительной техники и людей для проведения работ, а также соблюдение правил безопасности на данном объекте.