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Общество4 февраля 2022 13:57

«Молодежный бульвар» в Туле благоустроят уже нынешним летом

Обновление затронет и сквер в Юго-Восточном
Игорь КОПЫТОВ
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«Молодежный бульвар» в Туле благоустроят уже нынешним летом

«Молодежный бульвар» в Туле благоустроят уже нынешним летом

Фото: материалы пресс-служб

В 2022 году в Туле по программе «Формирование современной городской среды» благоустроят дворовые территории 77 многоквартирных домов и два общественных пространства.

Дизайн «Молодежного бульвара» был с большими оговорками, по сравнению с первоначальным проектом, выбран горожанами рейтинговым голосованием. В окончательном варианте предполагается, что там установят игровую площадку, спортивные тренажеры, сцену, уличную библиотеку, оборудуют специальную велосипедную трассу, обустроят игровые зоны, амфитеатр и фотозоны с арт-объектами.

В сквере в Юго-восточном микрорайоне разместят детскую игровую площадку, воркаут-зону, сделают места для прогулок и отдыха.

Сейчас по части объектов уже прошли аукционные процедуры, заключены контракты.

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